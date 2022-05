Unul mai tupeist ca altul. Inca un sofer a dat o tura cu masina prin Piata Unirii din Timisoara. Video

TIMISOARA. La mai bine de 24 de ore dupa ce un sofer a patruns cu BMW-ul in Piata Unirii din Timisoara, un altul a vrut sa arate ca are mai mult tupeu decat primul.Conducatorul a intrat noaptea trecuta, in jurul orei 1:40, de pe strada Palanca, pe langa Domul Catolic, si a inconjurat pur si simplu Piata Unirii. In momentul in care a vazut un echipaj al Politiei Locale, a apasat acceleratia si a iesit pe aceeasi strada pe care intrase.Intreaga aventura a fost surprinsa de camerele de ... citeste toata stirea