UPT a inaugurat trei laboratoare moderne dotate cu sprijinul Hella

Inceputul celui de-al doilea semestru al actualului an universitar vine cu o reconfirmare a faptului ca Universitatea Politehnica Timisoara se dezvolta ca un adevarat HUB tehnologic, in stransa legatura cu mediul economic.Trei noi laboratoare moderne au fost amenajate cu sprijinul Hella Romania si au fost inaugurate in prezenta reprezentantilor conducerii universitatii si ai companiei, la Facultatea de Automatica si Calculatoare si la Facultatea de Mecanica: unul de Internet-of-Things, unul ... citeste toata stirea