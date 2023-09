Proiectele prin care Universitatea Politehnica Timisoara sustine programul Timisoara- Capitala Europeana a Culturii 2023 sunt in plina desfasurare, chiar si in perioada verii, cand studentii se bucura de o binemeritata vacanta.Astfel, finalul lunii august a presupus implementarea activitatii cu numarul 4 a proiectului - Re-imaging and co-creating the city from my window -, respectiv o deplasare a echipei de proiect din partea UPT in Norvegia la doar 32 km de Stavanger (capitala europeana a ... citeste toata stirea