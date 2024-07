Urmeaza cea de-a treia campanie de preluare gratuita a deseurilor periculoase din menajer organizata de RETIM impreuna cu ADID Timis

Deseurile periculoase din menajer sunt extrem de nocive pentru mediul inconjurator si sanatatea umana! Acestea trebuie manipulate cu foarte mare atentie si depozitate in conditii speciale. Va puteti debarasa legal si gratuit de acestea in cadrul unei noi campanii trimestriale organizata de catre RETIM si ADID Timis.In perioada 08 iulie - 20 august 2024 se desfasoara o campanie dedicata colectarii deseurilor periculoase din menajer in Zona 0 Ghizela a judetului Timis. Sunt incluse localitatile ... citește toată știrea