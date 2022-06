Urmeaza trei zile cu temperaturi care pot ajunge la 37 - 38 de grade Celsius in vestul tarii

Meteorologii anunta trei zile cu temperaturi care pot ajunge la 38 de grade Celsius in toata tara."Valul de caldura se va extinde si se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie si de podis, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati", anunta Agentia Nationala de Meteorologie pentru zilele 29 iunie, 30 ... citeste toata stirea