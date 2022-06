USAMVB si SCDA Lovrin organizeaza conferinta internationala Pajistea in contextual schimbarilor climatice

In perioada 30 iunie - 2 iulie 2022, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara, Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, impreuna cu Societatea Romana de Pajisti organizeaza conferinta internationala cu tema: "Pajistea in contextual schimbarilor climatice", in Rausor, Rau de Mori, judetul Hunedoara.Partenerii conferintei sunt Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, Universitatea de ... citeste toata stirea