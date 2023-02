USR isi face propaganda cu titlul Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii

Miercuri, 15 februarie, Radu Esoanca, reprezentant al PSD in Consiliul Local Timisoara, critica felul in care USR se promoveaza. Mai exact, pesedistul este suparat ca userisii ar fi transformat sarbatoarea titlului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii in "oportunitate de propaganda partinica minora", cu toate ca primarul Dominic Fritz a fost ales la ani buni de la desemnarea acestui titlu."Nerusinarea progresistilor a intrecut orice limita! Timisoara - Capitala Europeana a culturii ... citeste toata stirea