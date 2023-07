Luni, 24 iulie, Universitatea de Vest din Timisoara a organizat conferinta de premiere a componentilor echipei de robotica CSH, de la Colegiul Pedagogic "Carmen Sylva" din Timisoara, participanti in finala Chicago Robotics 2023.Echipa de robotica a prestigiosului liceu timisorean, tutelata de UVT, a parcurs zece meciuri de calificari in competitia desfasurata saptamana trecuta la Chicago, apoi a trecut si de semifinala, iar in finala, inscrisa in alianta cu alte doua echipe americane, a ... citeste toata stirea