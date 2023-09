Universitatea de Vest din Timisoara se afla in ierarhia universitara QS Europe University Rankings, editia 2024, care este prima ce vizeaza intreg continentul european.Aceasta pozitionare confirma prezenta UVT in randul celor mai prestigioase universitati din Romania si de la nivel european, prin clasificarea pe pozitia 487 intre universitatile ierarhizate. In editia din 2024 a QS Europe University Rankings se regasesc 17 universitati din Romania. De remarcat ca cinci dintre acestea sunt ... citeste toata stirea