UVT organizeaza 28 de concursuri pentru elevi, in 17 domenii de studii universitare

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) este angajata de la inceputul acestui an in desfasurarea programului integrat "UVT pentru elevi", in cadrul parteneriatului pe care il dezvolta cu mediu preuniversitar.Amplul program se adreseaza elevilor din intreaga tara si este format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, concursuri dedicate elevilor, webinare de dezvoltare personala si consiliere individuala in cariera.Prin intermediul facultatilor componente, UVT organizeaza ... citește toată știrea