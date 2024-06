UVT se afla pe locul 1 intre universitatile timisorene si pe locul 3 la nivel national, intr-unul din cele mai importante rankinguri internationale - QS World University Rankings 2025

Editia 2025 a QS World UniversityRankings confirma prezenta UVT in randul celor mai prestigioase universitati din Romania si de la nivel mondial, prin clasificarea in top 1201-1400 din totalul universitatilor ierarhizate, primele 80%.In editia din 2025 a QS World University Rankings se regasesc 13 universitati din Romania, fiind de remarcat ca sase dintre acestea sunt membre ale Consortiului Universitaria.UVT este pe pozitia a treia la nivel national in ceea ce priveste reputatia academica ... citește toată știrea