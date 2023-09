Vineri 29 septembrie, la ora 15.00, Universitatea de Vest Timisoara va inaugura un nou sediu corp de cladire de pe strada Paris nr. 1 in cadrul proiectului ajuns in etapa finala: "Reabilitarea si extinderea spatiilor de invatamant in vederea cresterii relevantei invatamantului universitar socio economic".Proiectul a fost derulat de Universitatea de Vest din Timisoara alaturi de Agentia pentru ... citeste toata stirea