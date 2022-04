UVT vine in sprijinul elevilor care se pregatesc pentru bacalaureat

Universitatea de Vest din Timisoara vine in sprijinul elevilor de clasa a XII-a cu un program de pregatire pentru examenul de bacalaureat. Cadre didactice universitare vor sustine activitati pentru fiecare dintre disciplinele la care elevii urmeaza sa sustina probe de evaluare. Participarea este gratuita si deschisa tuturor elevilor.Anul acesta activitatile didactice de pregatire vor avea loc in perioada 9 aprilie - 18 iunie, in fiecare saptamana, sambata, cu exceptia zilelor de 23 si 30 ... citeste toata stirea