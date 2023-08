Facultatea de Drept (denumirea actuala Facultatea de Stiinte Juridice) din cadrul Universitatii de Vest Vasile Goldis Arad a luat fiinta in 1990, fiind prima facultate de drept din randul institutiilor private din Romania, inclusa in sistemul universitar romanesc.Cu o traditie de 33 de ani, s-a inscris in randul facultatilor de profil si de traditie din tara noastra, cu un potential material si uman de exceptie, fapt demonstrat de practicienii si teoreticienii de azi, absolventi U.V.V.G., dar ... citeste toata stirea