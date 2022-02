UVVG Arad si-a omagiat parintele spiritual, Vasile Goldis, la 88 de ani de la trecerea la cele vesnice

In fiecare an, 10 februarie reprezinta o zi marcanta pentru intreaga lume academica. Elogiem un om politic roman, ministru si membru de onoare al Academiei Romane. Este vorba despre Vasile Goldis, de la a carui trecere in eternitate se implinesc 88 de ani. Iar Universitatea aradeana care ii poarta numele a omagiat aceasta zi asa cum se cuvine. Manifestarile au inceput cu o slujba de pomenire in Biserica de lemn din cadrul Campusului Universitar UVVG si au continuat cu depuneri de coroane de ... citeste toata stirea