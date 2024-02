"V-a durut in paispe!". Primaria a gasit abia acum gunoiul aruncat aiurea

In cartierul Fratelia a avut loc o prima intalnire a locuitorilor din zona cu reprezentantii autoritatilor locale, in vederea identificarii unor solutii pentru stoparea abandonului de deseuri. Cetatenii au semnalat ca in zona strazilor Cercului - Diminetii - I. P. Pavlov, sunt aruncate frecvent deseuri, iar Primaria Timisoara a demarat actiuni concrete pentru solutionarea acestei probleme.In cadrul aceleiasi intalniri, s-a constatat ca pe terenul limitrof dintre Timisoara si comuna Giroc ... citește toată știrea