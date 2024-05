Va asteptam la Open Day CM Metal: Descoperiti Inovatia in Sudare si Taiere

Se apropie o zi speciala de neratat pentru specialistii in sudura si nu numai. Pe 4 iunie 2024, la ora 10:00, CMMetal, reprezentant certificat Fronius in Romania, va deschide portile la un eveniment memorabil: Open Day. La sediul nostru din Intr. Fortaretei nr. 4, Timisoara, va asteapta o experienta plina de tehnologie avansata, provocari captivante si multe surprize.Imaginati-va o zi in care puteti explora cele mai noi inovatii din domeniul sudarii si taierii, interactionand direct cu ... citește toată știrea