Incepand cu data de 15.09.2023, se reia procesul de recrutare pentru cei care doresc sa ocupe o functie de soldat-gradat profesionist in activitate, in cadrul structurilor din subordinea Brigazii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal".Inscrierea candidatiilor, in functie de adresa de domiciliu inscrisa in cartea de identitate se face, pentru judetul Timis, in: Timisoara, strada Chisodei nr.125, pentru cei care isi doresc sa urmeze cariera militara in cadrul Batalionului 32 Cercetare Supraveghere ... citeste toata stirea