Vacanta activa la Clubul Copiilor din Lugoj! Trei luni de activitati inedite pentru cei mici

Clubul Copiilor si Smart Kreativ, in parteneriat cu Casa de Cultura "Traian Grozavescu" organizeaza Clubul de Vacanta "Active Summer" 2024.In perioada 24-28 iunie, cei mici sunt asteptati la Vacanta Muzicala "Alegria", iar in iulie, mai precis din 15 iulie, timp de patru zile, copiii vor participa la "ArtHobby". Activitatile dedicate celor mici nu se termina aici, iar din 22 iulie si pana in 26 iulie, tinerii vor putea lua parte la "Summer Sports", iar din 29 iulie si pana in 2 august isi vor ... citește toată știrea