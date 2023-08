Timisoreanul Alexandru Rogobete, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a dorit sa aduca unele lamuriri cu privire la proiectul privind strategia nationala de vaccinare. Proiectul de Hotarare de Guvern care cuprinde strategia nationala de vaccinare pentru urmatorii ani a intrat in analiza interministeriala, urmand sa fie propus spre adoptare in viitorul apropiat. Specialisti din cadrul Ministerului Sanatatii au specificat ca actul normativ vine sa ofere acces echitabil la vaccinare pentru ... citeste toata stirea