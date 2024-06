Val de canicula in Banat, cu maxime de 35-37 de grade

Meteorologii au emis, pentru marti, o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Crisanei si sud-vestul Transilvaniei. Miercuri, valul de caldura se va extinde in toata tara, iar 16 judete din Banat, Oltenia, jumatatea de vest a Munteniei, sudul Crisanei si sud-vestul Transilvaniei si Bucurestiul se vor afla sub Cod portocaliu, cu temperaturi care vor urca pana la 37 de grade. Restul judetelor se vor afla sub incidenta ... citește toată știrea