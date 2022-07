Valul de caldura se mentine in zonele joase din vestul tarii

Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei, Moldova, Crisana si la munte va fi Cod portocaliu de vijelii puternice.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand ... citeste toata stirea