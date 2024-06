Valul de canicula continua joi si vineri, cu temperaturi ce pot depasi ziua 39 de grade, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade

Meteorologii au emis noi avertizari cod galben si cod portocaliu si anunta ca valul de canicula continua joi si vineri, cu temneraturi de pot ajunge la 39 de ani, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade.Potrivit ANM, joi, valul de caldura va persista in Maramures, Crisana, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in sudul Moldovei si local in Dobrogea. Pentru aceste zone a fost emis cod galben.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 si 35 de grade si pe arii restranse va fi ... citește toată știrea