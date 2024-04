Rata de angajabilitate a studentilor este unul dintre factorii principali luati in considerare atunci cand Universitatea Politehnica Timisoara isi creioneaza strategia pentru viitor. Din acest motiv, in fiecare an specialistii UPT analizeaza cum s-au integrat absolventii in piata muncii, la un interval de 18 luni de la finalizarea studiilor. Desi multi dintre studenti sunt angajati inca din anul II sau III de studiu, dupa absolvire fac trecerea de la locuri de munca part-time la full-time sau ... citește toată știrea