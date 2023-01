Vanatoare de comori culturale cu elevi din Spania si de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu"

O saptamana incarcata de activitati diverse pentru elevii Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" din Lugoj. Luni, 16 ianuarie, la unitatea de invatamant au sosit oaspeti din Spania, in cadrul programului Erasmus+.In prima zi a acestei mobilitati, 21 elevi si patru profesori de la IES Punta del Verde din Sevilla au participat, alaturi de colegii romani, la diverse activitati de invatare desfasurate in cadrul liceului lugojean.Elevii spanioli au vizitat liceul, in exercitii de cunoastere reciproca au ... citeste toata stirea