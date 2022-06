Vandalii de trotinete de la Timisoara. STPT: "Au fost identificati si au platit...!"

Timisoara a fost primul oras din Romania care a introdus trotinetele ca subsistem de transport public local, in prezent fiind amplasate 10 statii in oras pentru utilizatori.STPT atentioneaza ca rata de utilizare a trotinetelor este mare, dar, din pacate, rata de vandalizare este tot mai ridicata. In ultima perioada, unii utilizatori au vandalizat mai multe trotinete, uitand ca nu este vorba despre un bun al lor, ci este un bun public, de care trebuie sa se bucure toti beneficiarii de ... citeste toata stirea