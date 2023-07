Vandalii, un popor germanic migrator, sunt asociati cu distrugerea fara sens, ca urmare a jefuirii Romei sub regele Genseric in 455. Termenul de vandalism a fost inventat in 1794 de catre Henri Gregoire, episcop de Blois, pentru a descrie distrugerea unor opere de arta in timpul Revolutiei franceze. Termenul a fost adoptat rapid in intreaga Europa. La ora actuala, intr-o conceptie aproape general acceptata, se comit acte de vandalism atunci cand se deterioreaza sau deformeaza intentionat o ... citeste toata stirea