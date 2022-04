Vanzatorii de miei acuzati de un oficial guvernamental ca s-au inteles sa vanda carnea cu 50 de lei/kg

Subprefectul de Timis, Ovidiu Draganescu, suspecteaza o intelegere a vanzatorilor de miei din Piata Badea Cartan din Timisoara. Intr-o postare pe Facebook, reprezentantul Guvernului in teritoriu, sustine ca in Timisoara carnea de miel se vinde cu 50 de lei, in timp ce "in Bucuresti e 39.9 lei". "Am mers azi (n.r.20 aprilie) prin pietele Timisoarei si am constatat ca pretul carnii de miel este - 50 lei/kg, cel mai ridicat din tara. In timp ce, de ex., la Sibiu este 45 lei sau la Turnu-Severin - ... citeste toata stirea