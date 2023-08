Primaria Municipiului Timisoara intentioneaza sa vireze, in perioada urmatoare, inca 10 milioane de lei catre compania de termoficare Colterm, in contul pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2022. Fondurile vor ajuta compania sa asigure stocuri suficiente pentru sezonul de iarna 2023-2024.In contextul unei piete energetice imprevizibile, ce inregistreaza fluctuatii mari de pret la materiile prime (in special gaz si carbune), fiind de asteptat ca preturile la combustibili sa creasca ... citeste toata stirea