Variola maimutei: Ministerul Sanatatii va cumpara vaccin impotriva variolei pentru un stoc de siguranta

Pregatiri pentru eventualitatea in care vor aparea si in Romania imbolnaviri cu variola maimutei. Potrivit ministrului Sanatatii, va fi achizitionata o cantitate mica de vaccin impotriva variolei pentru a avea un stoc de siguranta.Virusul nu se transmite la fel de repede ca in cazul coronavirusului, explica Alexandru Rafila."Vom tatona optiunile pentru a avea o cantitate mica de vaccin care sa fie eventual administrabil contactilor unei persoane care este diagnosticata cu aceasta boala. ... citeste toata stirea