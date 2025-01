Various Brands, concept multibrand autohton, noua destinatie din Iulius Town a pasionatilor de sport

Iulius Town, una dintre cele mai mari dezvoltari comerciale din Romania, continua sa isi diversifice mixul de magazine, prin noi branduri solicitate de clienti. Zona dedicata sportului din Iulius Mall, care reuneste cei mai relevanti retaileri in domeniu, include un nou magazin: Various Brands.Fondat in Romania in anul 2007, Various Brands isi dezvolta reteaua de magazine din tara noastra cu o noua locatie in Iulius Town. Various Brands este un concept multibrand care vine in intampinarea ... citește toată știrea