Celebrul cantaret, care a devenit cunoscut pe plan mondial dupa lansarea piesei "What Is Love" va sustine un recital in cadrul spectacolelor organizate cu ocazia Zileleor Orasului Sannicolau Mare, pe teatrul de vara din curtea Castelului Nako.Ca in fiecare an Primaria Sannicolau Mare organizeaza Zilele Orasului in primul week-end din luna septembrie. Intre 1 si 3 septembrie cei interesati pot participa la o serie de evenimente culturale organizate in oras. In 1 septembrie, incepand cu ora 20, ... citeste toata stirea