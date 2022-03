Vedetele baschetului timisorean s-au alaturat jucatorilor de padel, pentru un meci

Baschetbalistii de la SCM OHMA Timisoara s-au alaturat jucatorilor de padel, sambata, in a doua zi a etapei a treia a Ligii Cluburilor de Padel, competitie care are loc in aceste zile in orasul de pe Bega, reunind cele mai bune si premiate echipe de padel din Romania, Republica Moldova si Serbia.Campionii se intalnesc la Timisoara pentru o competitie plina de adrenalina, iar vedetele baschetului timisorean nu au putut sta deoparte.Sportivii singurei reprezentante a Timisoarei in elita ... citeste toata stirea