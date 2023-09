Luni, 11 septembrie, incepe noul an scolar 2023 -2024, iar sistemul de invatamant din Timis continua sa stea prost, in ceea ce priveste infrastructura si siguranta elevilor si profesorilor in unele cladiri.Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca, in total, unitatile de invatamant activeaza in 941 de cladiri dintre care autorizate ISU sunt 103, iar neautorizate, 89.749 de cladiri nu fac obiectul autorizarii.In Timisoara, exista unitati scolare care activeaza in mai multe containere ... citeste toata stirea