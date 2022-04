Pentru prima data festivalul VEST FEST 2022 va fi structurat in 3 zile cu 3 genuri muzicale, diferite, in fiecare zi. Astfel ca participantii se vor putea bucura de o zi dedicata doar muzicii rock, o zi dedicata in toatalitate muzicii hip-hop si o zi dedicata noului val muzical, trap.Editia VEST FEST 2022 va avea loc, in perioada 10-12 iunie, la aerodromul utilitar ... citeste toata stirea