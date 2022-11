Veste trista pentru enoriasii din parohia Calea Aradului. A murit preotul Adrian Stratulat

Veste trista pentru enoriasii din parohia Calea Aradului Timisoara! Preotul iconom stavrofor Adrian Stratulat, preot pensionar, a trecut la cele vesnice - anunta Mitropolia Banatului.S-a nascut in localitatea Gauzeni-Orhei, Basarabia, din parintii Alexandru (preot) si Ana Stratulat la 20 august 1941. A copilarit in localitatea natala pana in anul 1946 cand vine in Romania si se stabileste in localitatea Slatina-Cris, comuna Dezna din judetul Arad. Va face scoala elementara din localitate, iar ... citeste toata stirea