Vesti bune! Aproape 70% dintre candidatii prezenti la sesiunea de vara au promovat bacalaureatul

Emotii mari pentru absolventii claselor a XII-a in dimineata zilei de luni, 27 iunie, cand au fost afisate primele rezultate ale examenului de bacalaureat pe site-ul edu.ro, precum si la centrele de examinare.Si anul acesta rezultatele sunt anonimizate. Nu sunt afisate numele candidatilor, ci doar codurile acestora in dreptul carora apar notele obtinute la cele trei probe. Bacalaureatul din acest an a intrat in istorie drept examenul cu cei mai multi absenti in ultimii 30 de ani, la nivel ... citeste toata stirea