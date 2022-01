Vesti bune de la Dr. Voichita Lazureanu: "Din luna martie, ar fi bine sa renuntam la certificatul verde"

Voichita Lazureanu, medic infectionist la spitalul "Victor Babes" din Timisoara, a vorbit, luni, in exclusivitate la Antena 3, despre recomandarile OMS in privinta certificatului verde. Medicul sustine ca "aceasta pandemie se relaxeaza ca si intensitate a formelor severe".Recomandarile OMS in privinta certificatului verde se bat cap in cap cu cele ale oficialilor europeni.In timp ce OMS recomanda renuntarea la acest controversat document, regulamentul european prevede ca de la 1 februarie, ... citeste toata stirea