Vesti bune pe toata linia COVID la Timisoara si in judet. Niciun copil intre cele doar 21 de noi cazuri de infectare din ultimele ore

TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 21 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 569 teste, din care 425 teste rapide, si niciun deces.La nivel national s-au inregistrat 492 de cazuri de coronavirus si 7 decese.In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 1,09 la mie. N-a fost raportat niciun caz de imbolnavire in randul copiilor.Nu mai avem niciun focar activ de COVID in Timis***Sunt 59 pacienti, deopotriva confirmati si ... citeste toata stirea