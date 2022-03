Vestitorii primaverii! Gunoaiele reapar la periferia orasului

Vremea din ce in ce mai buna scoate o parte dintre lugojeni la "iarba verde", dar nu pentru a merge la picnic, ci pentru a arunca gunoaie, dupa moda ultimilor ani.Acestea au reaparut, in special la periferia orasului, dar si pe drumurile judetene care au intrare in municipiu.Soseaua catre Tapia este plina de mizerii pe mai multe portiuni. Gunoaiele au reaparut si la izvorul de la intrarea in sat, cele mai multe fiind aruncate dupa gardul viu din apropiere.Catre Maguri, inaintea adapostului ... citeste toata stirea