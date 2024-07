"Viata-i o amintire"! Freddy Stauber, concert in aer liber la Casa Bredicenilor

Cunoscutul instrumentist si compozitor Freddy Stauber a revenit in mijlocul iubitorilor de muzica lugojeni, de data aceasta cu un concert prilejuit de lansarea albumului "Viata-i o amintire".Evenimentul, binecuvantat cu un sentiment aparte si care s-a bucurat de un public entuziast, a avut loc joi, 4 iulie, la gradina de la Casa Bredicenilor, amfiteatrul in aer liber fiind renovat in saptamana premergatoare concertului.Moderatori au fost Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale, in ... citește toată știrea