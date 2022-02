Vicepremierul Sorin Grindeanu are COVID-19

Vicepremierul Sorin Grindeanu a fost confirmat cu COVID-19, au precizat surse politice pentru News.ro. Membrii Cabinetului condus de Nicolae Ciuca s-au testat PCR inainte de deplasarea la Chisinau, unde vineri are loc sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova. Ministrul Transporturilor si-a anulat tot programul si a intrat in izolare.Recent, si ministrii Vasile Dincu si Virgil Popescu s-au infectat cu noul coronavirus, intrand in izolare.O sedinta comuna a Guvernelor ... citeste toata stirea