Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, a deschis primul "birou de presa" din cartierele orasului.Care este motivatia inaugurarii unui asemenea obiectiv? Viceprimarul Tabara a explicat ca doar cetatenii identifica cel mai bine nevoile din zona in care locuiesc."Din acest motiv, am raspuns chemarii a doi timisoreni de a vizita Zona Ana Ipatescu. Bianca Scurtulescu si Lorin Brailoiu, doi timisoreni, locatari ai acestei zone, mi-au sesizat problemele cu care se confrunta in aceasta parte a ... citeste toata stirea