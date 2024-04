Viceprimarul Cosmin Tabara face apel catre politicienii din Timis sa sprijine proiectul de constructie a salii polivalente

Studiul de prefezabilitate pentru Sala Polivalenta Timisoara este practic incheiat, se astepta doar cuprinderea in ordinea de zi a Comisiei Tehnico-Economica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice si Administratiei a acestui obiectiv.Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, a explicat ca, in urma cu un an, a mai avut loc o sedinta."Am avut de indeplinit cateva sarcini, atat noi, ca institutie, cat si antreprenorul. Despre studiul de trafic, trebui stiut ca l-am depus la CNI ... citește toată știrea