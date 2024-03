Viceprimarul Cosmin Tabara: "Robu dezbina tot ceea ce prinde"

Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timisoarei, a aflat in Japonia ca nu mai este presedinte al organizatiei municipale a PNL.Intr-o postare pe pagina personala de facebook, de acum fostul presedinte al PNL Timisoara il acuza pe Nicolae Robu ca ar fi in spatele acestei decizii: "Am aflat, din Japonia, unde reprezint Timisoara, ca, la solicitarea fostului primar Robu, am fost demis din functia de lider al Filialei PNL Timisoara, de catre conducerea centrala a PNL. Razbunarea sa, in stilul ... citește toată știrea