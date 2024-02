Viceprimarul Cosmin Tabara: "Timisoara are nevoie urgenta de un port pe Bega!"

Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timisoarei, face un apel la consilierii municipali pentru alocarea de sume de la bugetul local in vederea realizarii unui Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui port pe Bega."Consilieri, sa fim uniti si sa sustinem, impreuna, un SF in bugetul orasului!Una dintre propunerile pe care le sustin la bugetul local este realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru constructia unui Port la Timisoara. Ar fi un prim pas. Am mai spus, dar insist: cand ... citește toată știrea