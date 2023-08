Foto digi24.roRecenta tragedie provocata de un sofer de 19 ani, sub influenta drogurilor, ar trebui sa conduca la o interventie urgenta a autoritatilor in preventia consumului de droguri, altfel lucrurile vor scapa total sub control. Daca nu au scapat deja.Avocatul Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, lanseaza doua intrebari dramatice:Cine ne mai apara de droguri?Dar de cei care ucid si par a fi protejati la cel mai inalt nivel?"Tabara explica: "Nu imi vine sa cred ce vad la ... citeste toata stirea