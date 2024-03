Viceprimarul Latcau, pacalit de oltenii de la Brantner

Pentru ca administratia Fritz nu a fost in stare sa lanseze o licitatia pentru serviciul de salubrizare al Timisoara, in luna septembrie 2023 a prelungit contractul firma Brantner Servicii Ecologice. Strans cu usa, Consiliul Local a acceptat sa voteze propunerea primariei de a incheia un contract pe un an si jumatate, fara nicio negociere si fara licitatie. Noul contract are o valorare de 39.315.999 lei fara TVA, respectiv peste 9,5 milioane de euro cu TVA."Costica Fifty-Fifty"In 2021, la ... citește toată știrea