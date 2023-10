Afacerile merg bine pentru conducerea USR a Primariei Timisoara. Dupa ce, in 2021, primarul Dominic Fritz si-a cumparat impreuna cu sotia sa, chinezoaica Lin Yiran, o vila cu 330.000 de euro, in cartierul Elisabetin, viceprimarul Ruben Latcau nu a vrut sa ramana mai prejos. In luna martie a acestui an Latcau si-a cumparat si el un apartament intr-o cladire istorica din Piata Alexandru Mocioni din Timisoara. Un apartament cu patru camere, de 164 de metri patrati, situat la etajul al doilea al ... citeste toata stirea