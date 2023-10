Dupa ce Ungariei i-au fost suspendate anul trecut fondurile europene, pe care Budapesta ar fi trebuit sa le primeasca in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, iata ca acum, intr-un mod aproape miraculos, Comisia Europeana isi anuleaza propria sanctiune. Astfel incat, in a doua parte a acestei luni, Ungaria va putea accesa primele 13 miliarde de euro. Ce s-a intamplat? De ce s-a sucit UE? Ce semnificatie are aceasta decizie pe termen lung?Ungaria a fost sanctionata pentru ... citeste toata stirea